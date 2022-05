Calciomercato, “fuga” dalla Juventus: salta l’accordo e saluta Allegri

Saranno giorni di fuoco i prossimi per il calciomercato di una Juventus intenzionata sempre più a cambiare pelle.

La conquista del quarto posto nell’ultima classifica di serie A e il relativo piazzamento utile per la prossima Champions League non possono senz’altro accontentare i bianconeri e i suoi tifosi. Che vogliono tornare a lottare al più presto per traguardi importanti: lo scudetto in Italia e quella Champions che ormai manca da troppo tempo in bacheca.

Per farlo però l’allenatore livornese ha indubbiamente bisogno di nuovi elementi calciatori in grado di elevare il tasso tecnico di una squadra che ha manifestato qualche pecca nella stagione che si è appena conclusa. Considerate anche le sicure partenze di alcuni elementi chiave, la dirigenza dovrà darsi da fare per far sì che possono arrivare quantomeno un paio di rinforzi per ogni reparto. Anche se molto dipenderà pure dalle cessioni che potrebbero essere effettuate nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, l’Atletico non fa sconti per Morata

Di sicuro ci sarà molto da fare per i dirigenti in attacco, considerata la partenza di Paulo Dybala. L’argentino dovrà essere sostituito in rosa da un altro grande campione. Ma la Juventus potrebbe dover cercare anche un altro centravanti.

Contatto #Juve–#Atleti per #Morata: parti molto distanti in quanto i Colchoneros non sono in vena di (grandi) sconti. Le parti si aggiorneranno, ma ad oggi la trattativa appare delle più complicate ❌🇪🇸 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 27, 2022

Come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti su Twitter, infatti, si fa sempre più complicata la trattativa con l’Atletico Madrid per il riscatto di Morata. La Juventus non è intenzionata a sborsare 35 milioni di euro per lo spagnolo e l’Atletico non pare voglioso di fare grandi sconti. Ci saranno probabilmente altri incontri in futuro, ma per ora la trattativa – si legge – appare delle più complicate.