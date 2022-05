Di Maria alla Juventus | El Fideo senza peli sulla lingua: “Vi svelo il mio sogno”

Calciomercato Juventus, Angel di Maria ha fornito informazioni importanti in merito ai suoi sogni per il futuro. “El Fideo” non ha dubbi.

Da quando è stato annunciato il “divorzio” da Paulo Dybala, in casa Juventus si sono fatti molti nomi per l’attaccante esterno che, nelle idee di Max Allegri, dovrebbe fungere da profilo ideale per il 4-3-3 con il quale, salvo clamorosi colpi di scena, i bianconeri si presenteranno in pianta stabile ai nastri di partenza della prossima stagione.

Da almeno una settimana, Angel Di Maria è balzato in cima alle preferenze del management della “Vecchia Signora”, ingolosite dalla possibilità di portare a Torino un giocatore abituato a calcare da tempo palcoscenici importanti. “El Fideo” ha messo la Juventus in cima alla lista delle sue priorità, con Cherubini & company che si sarebbero presi del tempo per decidere il da farsi. Parallelamente alla pista Pogba – con il quale un accordo di massima è stato già raggiunto, sulla base di un contratto triennale a circa 7,5 milioni di euro a stagione più bonus – l’ex Real, al quale il Psg ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, ingolosisce e non poco, anche se la Juve preferirebbe negoziare sulla base di un contratto biennale, in maniera tale da avere delle agevolazioni grazie al Decreto Crescita.

Calciomercato Juventus, le parole di Di Maria sul suo futuro

Insomma, le buone sensazioni in merito ad una chiusura positiva dell’affare non mancano, anche se andranno sistemati gli ultimi dettagli per sancire il via libera definitivo. Nel frattempo, lo stesso Di Maria – nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano argentino Oleò – ha svelato quale sia la squadra nella quale vorrebbe terminare la carriera. Ecco le sue parole: “Il mio sogno è quello di ritornare al Rosario Central e terminare lì la mia carriera“.

Ragione per la quale, l’esterno sta “spingendo” per un accordo annuale con la Juve: una soluzione potrebbe essere trovata proponendo al trentaquattrenne nativo di Rosario un contratto annuale, con opzione per un’altra stagione.