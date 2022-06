Calciomercato Juventus, sprint finale per il Pogback: ecco quando firma

Calciomercato Juventus, la società bianconera pronta allo sprint finale per Paul Pogba: dopo l’annuncio di ieri dello United ecco quando firma

Sprint finale per il Polpo. Che da ieri è ufficialmente un giocatore libero da ogni vincolo contrattuale, visto che il Manchester United ha annunciato che non ci sarà il rinnovo dell’accordo. Insomma, manca poco ormai a quella che è un’operazione sognata dai tifosi della Juventus che forse ci credevano pure altrettanto poco. Ma è tutto vero: Pocgback è realtà.

Questa mattina a fare un quadro della situazione ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, svelando quando ci sarà la firma del centrocampista francese sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi anni. Il passo di Pogba è stato importante: percepirà molto meno di 15 milioni di euro all’anno che gli garantivano i Red Devils. Ma il centrocampista, che mai si è espresso alla grande in questi anni in Premier League, è convinto che a Torino potrà tornare ai fasti di un tempo. E allora anche da part sua un sacrificio economico è stato quasi naturale.

Calciomercato Juventus, ecco quando firma Pogba

A Torino attendono solamente l’arrivo di Pimenta, il legale che gestisce tutte le operazione che erano in mano al compiano Mino Raiola. E questo dovrebbe avvenire in tempi strettissimi, si parla addirittura di pochi giorni. Poi tutto sarà fatto e inizierà ufficialmente la seconda era di Pogba in maglia bianconera.

Sotto questo aspetto di dubbi realmente non ce ne sono più: il Polpo ormai ha preso una decisione e non vede l’ora di ricominciare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri, che ha preso il giocatore dopo Conte, e che lo ha lanciato in maniera definitiva nel calcio che conta. E poi il rapporto tra i due è ottimo. Si riabbracceranno. E lo faranno con un unico obiettivo in testa: tornare a far vincere la Juventus.