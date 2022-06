Calciomercato, incontro Juventus-Zaniolo: lo scambio che “s’ha da fare”

L’attacco bianconero è uno dei crucci del prossimo calciomercato della Juventus. Chi completerà il reparto insieme a Dusan Vlahovic?

La Juventus vola sulle ali. Con il passaggio in pianta stabile al 4-3-3, Max Allegri ha bisogno di esterni alti in grado di fare la differenza e saltare l’uomo, creando costantemente la superiorità numerica. Se per la corsia mancina l’indiziato principale è Kostic, sull’altro versante occhio alle sorprese.

Il nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Angel Di Maria, con il cui entourage è andato in scena un incontro le scorse ore, che però non ha ancora sortito gli effetti sperati. “El Fideo” continua a chiedere un contratto annuale, mentre Cherubini sarebbe disposto a mettere sul piatto un biennale in maniera tale da beneficiare dell’effetto Crescita. Ecco perché, a priori, non può essere scartato alcun tipo di scenario.

Calciomercato Juventus, incontro per Zaniolo: rispunta anche Berardi

Come spiega gazzetta.it, ci sarebbe stato un incontro a margine di Italia-Argentina tra Cherubini e l’agente di Nicolò Zaniolo. Che continua a rimanere uno dei possibili obiettivi della Juventus nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare alla firma di Di Maria. Si tratta ad ogni modo di due giocatori dalle caratteristiche e dall’età diversa, che presuppongono anche diversi investimenti. Decisamente più oneroso quello che porterebbe al romanista, valutato 50 milioni di euro dal club giallorosso, che però potrebbe accettare una contropartita tecnica (Mckennie ma non solo). Una somma destinata comunque a scendere se non arriverà il rinnovo del numero 22. Tuttavia ci potrebbe anche essere un ritorno di fiamma, vale a dire quel Berardi che sarebbe un tassello prezioso per completare il tridente offensivo. Il Sassuolo sarebbe pronto a cederlo, di fronte ovviamente ad una offerta importante, con il giocatore tentato da una esperienza in un top club.