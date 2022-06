Calciomercato Juventus, ecco il primo botto: “Accordo a un passo per 23 milioni”

Calciomercato Juventus, ecco il primo botto di Cherubini: accordo a un passo per 23 milioni di euro. Le percentuali sono altissime

Primo colpo piazzato. A 23 milioni di euro. Suddivisi così: 15-8 di bonus. Cherubini sarebbe pronto a piazzare il primo colpo di mercato ufficiale per la prossima stagione. E non parliamo di un nuovo innesto, ma di una riconferma che è stata sempre in bilico ma che adesso vede delle percentuali di realizzazione veramente altissime. Il nome è quello dello spagnolo Morata.

Partiamo dai fatti: in due anni di prestito la Juventus ha versato nelle casse dell’Atletico Madrid 20 milioni di euro. E per riscattarlo, così come da accordi che erano stati presi, ne servivano altri 35. Una cifra realmente esagerata per quello che comunque è stato il rendimento generale di Morata negli ultimi anni, con Cherubini che però lo vuole riscattare, con uno sconto sostanziale. E sembra proprio che ci stia riuscendo.

Calciomercato Juventus, ecco Morata

La notizia è riportata dal giornalista di TeleLombardia Matteo Caronni, che si espone anche con percentuali altissime di chiusura dell’operazione. Ben oltre una soglia di preoccupazione, visto che si parla del 95% di possibilità che il tutto possa andare in porto. L’Atletico dal canto suo ha capito di non poter tirare troppo la corda, anche perché l’attaccante non rientra nei piani di Simeone e l’Arsenal, che sembrava pronto a fare un’offerta, avrebbe virato decisamente su Gabriel Jesus.

Insomma, un accordo trovato e pronto da chiudere nello spazio di poco tempo ormai, soprattutto rendere chiare le idee di Allegri per la prossima stagione. Ma ormai sembra tutto pronto per essere ufficializzato: Morata sarà interamente un giocatore della Juventus.