Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno: “Cuadrado all’Inter”. Ecco l’annuncio che spiazza, ancora una volta, il club bianconero

La situazione Cuadrado potrebbe diventare assai pericolosa in casa bianconera. Sì, ormai sembra essersi rotto qualcosa tra le parti dopo l’offerta della Juventus per il rinnovo e le orecchie da mercante fatte fino al momento dal colombiano, che si è preso il prolungamento automatico del suo contratto e che non sembra avere intenzione di cambiare quello che secondo lui è un diritto: 5 milioni di euro stagione per una sola annata. Insomma, è un vero e proprio muro contro muro.

Non c’è solamente la Roma sul difensore, ma in questo momento, secondo il giornalista Pasquale Guarro di TeleLombardia, anche l’Inter starebbe seguendo il profilo del giocatore, visto che Dumfries, in casa nerazzurra, avrebbe delle offerte dall’estero che Marotta potrebbe valutare attentamente. Insomma, un altro colpo alla Dybala? I tifosi della Juventus sperano che davvero non sia così.

Calciomercato Juventus, Cuadrado verso l’Inter

Oltre il colombiano, che sarebbe un altro colpo decisamente importante per l’Inter e che potrebbe diventare un colpo al cuore per i tifosi della Vecchia Signora, la società nerazzurra in tutto questo starebbe seguendo pure Lazzari. In ogni caso, Cherubini, per cedere il calciatore in Italia, vorrebbe un indennizzo a differenza di quanto potrebbe succedere se il colombiano decidesse di andare a giocare all’estero. Certo è, ovviamente, che nessun si aspettava in questo momento, dopo il finale di stagione, ma in generale tutta l’annata, e dopo aver trovato un accordo per il rinnovo, che ci potesse essere un muro contro muro in questo modo.