Calciomercato Juventus, Di Maria dentro o fuori: la data della svolta

Calciomercato Juventus, per Di Maria è tempo di dentro o fuori: ecco la data della svolta per l’affare con l’argentino

Se da un lato c’è la questione De Ligt che tiene banco e che potrebbe avere dei risvolti sicuramente non programmabili dalla società bianconera, dall’altro c’è anche quella relativa a un possibile arrivo di Angel Di Maria. E, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ormai ci siamo. C’è una data, quella della svolta, dove si capirà senza pochi dubbi quale sarà il futuro del giocatore argentino che ha lasciato il Psg e che con la Juventus ha avuto già diversi incontri, l’ultimo nella notte di Wembley della scorsa settimana.

Facciamo chiarezza: Di Maria vorrebbe un contratto annuale con un ingaggio di 7-8 milioni di euro a stagione. La Juventus ha messo sul piatto una doppia opzione: o un accordo biennale alle cifre richieste – così da sfruttare gli sgravi fiscali del decreto crescita – o un accordo di un solo anno, così come richiesto, ma con un contratto di 5 milioni di euro al massimo. Prendere o lasciare, insomma. Senza possibilità d’appello.

Calciomercato Juventus, la data per Di Maria

La novità, così come spiega la Gazzetta dello Sport questa mattina, è quella che Di Maria si è preso del tempo per decidere. E a metà della settimana appena iniziata dovrebbe dare una risposta definitiva alla Juventus. La sensazione? Secondo il quotidiano il fascino della Juventus potrebbe essere decisivo nella risposta del Fideo, anche perché, l’altro club interessato, il Benfica, dovrà pure qualificarsi alla prossima Champions League. Insomma, in poche parole, Di Maria sembra davvero a un passo dal vestire il bianconero. E non ci sarà molto da attendere per l’ufficialità della cosa.