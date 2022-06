Calciomercato Juventus, tradimento Di Maria: la decisione è clamorosa

Calciomercato Juventus, svolta bomba nella trattativa per Angel Di Maria: ecco spiegati gli ultimi tentennamenti del “Fideo”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la settimana entrante potrebbe regalare novità importantissime per il mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, oltre a dover perfezionare l’acquisto di Paul Pogba, sono anche impegnati a capire i margini di manovra per Angel Di Maria, al quale avrebbero già fatto recapitare un biennale, in maniera tale da poter avere a disposizione i benefici arrecati dal Decreto Crescita. Tuttavia, il possibile approdo del “Fideo” in bianconero non è affatto scontato, anzi.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, e riferite più nello specifico da “Relevo”, il Barcellona avrebbe rotto gli indugi per l’ex esterno offensivo del Paris Saint Germain. I blaugrana, forti della volontà del calciatore di giocare in Spagna, avrebbero individuato in Di Maria il tassello giusto con il quale rimpolpare il proprio reparto offensivo, connubio di esperienza, versatilità e talento purissimo. I contatti tra le parti sarebbero stati proficui, al punto che sarebbe stata ribadita la comune volontà di trovare un’intesa in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Juventus, addio Di Maria: le ultime notizie dalla Spagna

Stando così le cose, la Juventus verrebbe incredibilmente tagliata fuori dalla corsa al trentaquattrenne nativo di Rosario, che ha recentemente ribadito ai media argentina la sua volontà di concludere la sua carriera al Rosario Central. Proprio quest’aspetto potrebbe rivelarsi, a posteriori, come la causa causarum del mancato accordo con “Madama”, che non vorrebbe farsi carico di un “annuale” importante. Situazione di stand by in cui si sarebbe inserito con prepotenza il Barcellona. Seguiranno aggiornamenti.