Tante voci e tanti rumors di calciomercato in casa Juventus, dove si lavora alacremente per allestire la squadra del prossimo anno.

In attesa del ritiro estivo fissato nel mese di luglio, c’è davvero tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera. Che è impegnata in primo luogo nel trovare rinforzi per mister Allegri. La squadra della Juventus sta vivendo una fase di rinnovamento e serviranno degli investimenti importanti se si vuole tornare a vincere.

All’orizzonte però ci sono anche delle cessioni, volte ad abbassare il monte ingaggi e recuperare un tesoretto da investire. E poi c’è da capire il futuro dei giovani in rampa di lancio e di quegli elementi che torneranno alla base per fine prestito.

Calciomercato Juventus, per Soulè richieste da serie A e B

Tra i tanti giocatori di proprietà del club bianconero sui quali bisognerà prendere una decisione c’è anche Matias Soulè, esterno offensivo classe 2003 che ha collezionato 2 gettoni di presenza in serie A oltre ad essere un giocatore importante dell’Under 23.

Matias #Soulè’s agent (Martin Guastadisegno) is in Italy: he will meet #Juventus soon to discuss the future of the argentinian winger, who has received many bids from Serie A and Serie B clubs. He can be sold on loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2022

Come ha spiegato su Twitter il giornalista Nicolò Schira, il suo agente Guastadisegno si trova in Italia e incontrerà proprio i dirigenti bianconeri per discutere il futuro del suo assistito. Soulè avrebbe infatti delle richieste sia in serie A che in serie B. La Juventus dunque potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo in prestito, in modo che possa avere spazio e continuità per mettere in evidenza le sue qualità.