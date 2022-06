Ogni giorno che passa il ritiro della Juventus si avvicina e i tifosi bianconeri attendono novità in chiave calciomercato.

Dopo una stagione chiusa senza la conquista di alcun titolo adesso è chiaro che la Juventus deve tornare a lottare per il trionfo in campionato. I bianconeri devono però cambiare diverse pedine nella loro squadra. Ci sono già stati degli addii annunciati, altre partenze potrebbero esserci nel corso delle prossime settimane. I tifosi dunque attendono novità a breve.

Paulo Dybala sicuramente lascerà la Juve per fine contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. E c’è grande attenzione per capire dove giocherà il prossimo anno l’argentino. Anche perché i tifosi non vorrebbero vederlo con la maglia dell’Inter addosso, vista la storica rivalità. Tuttavia i rumors che arrivano ormai da qualche giorno sembrano indirizzare proprio in questa direzione.

Calciomercato Juventus, per i bookmaker Dybala firmerà per l’Inter

Come si legge sul sito di Alfredo Pedullà, le quote dei bookmaker sono più di un utile indizio per capire quello che potrebbe essere il futuro del calciatore argentino. Il suo passaggio all’Inter infatti secondo gli analisti di Betclic è in lavagna solamente a 1.35. Una quota molto bassa che di fatto sottolinea come Dybala sia davvero ad un passo dall’accettare l’offerte della dirigenza nerazzurra. Anche perchè al contrario le quote delle altre squadre interessate alla “Joya” sono molto alte. Atletico Madrid e Tottenham sono in lavagna a 10, poi c’è il Milan a 15. I bookmaker non vedono per lui un futuro a Barcellona o con il Manchester United. Insomma ormai la decisione di Dybala sembra essere presa. Ma le sorprese in questa sessione estiva di calciomercato sicuramente non mancheranno.