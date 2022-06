Calciomercato Juventus, super scambio con la Fiorentina: doppia plusvalenza

Calciomercato Juventus, super scambio con la Fiorentina per una doppia plusvalenza: ecco la nuova idea di Cherubini per la difesa

Con l’addio di Chiellini la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale subito pronto ad essere buttato nella mischia. Ecco perché si cercano degli elementi importanti, cercando anche nel frattempo di far crescere quel Federico Gatti, già preso dal Frosinone, che inizierà la prossima stagione agli ordini di Massimiliano Allegri che ne prenderà una decisione per il futuro. Insomma, sono tantii nomi sul piatto che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora, non solo all’estero, con Badiashile che rimane sempre nell’orbita, ma anche in Italia, dove oltre Koulibaly è noto l’interesse anche per Milenkovic e Igor, entrambi della Fiorentina.

Proprio sotto questo aspetto TuttoSport questa mattina in edicola fa un quadro della situazione, tenendo presente anche quale potrebbe essere il futuro di Demiral, che l’Atalanta potrebbe anche non riscattare e che quindi è pronto a un ritorno in bianconero. Ecco, alla Viola piace il difensore turco, e potrebbe accettarlo a quanto pare in un’operazione di scambio.

Calciomercato Juventus, doppia plusvalenza

L’affare si potrebbe fare, non solo perché l’età è identica, ma anche perché, e soprattutto aggiungeremmo noi, potrebbe regalare una plusvalenza ad entrambe le società. Magari la Juventus spinge per Igor, visto che è anche mancino, ma ovviamente non si tirerebbe indietro nel caso la Fiorentina mettesse sul piatto il cartellino di Milenkovic, un difensore che ad Allegri piace e che sarebbe subito pronto a scendere in campo al fianco di De Ligt. Insomma, si valutano questa nuova possibilità di operazione che potrebbe andare veramente in porto.