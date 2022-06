Calciomercato Juventus, intreccio con Lewandowski: trappolone diabolico

Calciomercato Juventus, c’è l’intreccio con Lewandowski: ecco quale sarebbe il Piano B del club qualora non riuscisse a prendere il polacco

L’intreccio tra gli attaccanti potrebbe regalare ancora delle sorprese, almeno stando alle informazioni riportate da El Mundo Deportivo, che svela quali sono i piani del Barcellona per l’attaccante da regalare a Xavi per la prossima stagione. Pare chiaro comunque che il numero 1, nella lista dei pensieri, porta il nome di Lewandowki, che ha deciso e comunicato senza giri di parole la sua volontà di andare via dal Bayern Monaco. Il polacco è alla ricerca di nuovi stimoli, che a quanto pare i catalani gli possono dare.

Ma non è semplice, per la situazione economica che i catalani hanno, riuscire a prendere uno dei migliori attaccanti europei. Ecco perché secondo il sito spagnolo Laporta avrebbe pronto anche un altro piano, quello B. Che porterebbe a Morata che, ricordiamo, è stato davvero a un passo dal vestire la maglia blaugrana lo scorso gennaio, prima che Allegri mettesse un veto definitivo alla cessione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla Morata

Insomma, come detto la seconda opzione sarebbe Morata. Un pallino per di Xavi a quanto pare. Ma al momento, come anche fatto vedere dalla Juventus con quella foto piazzata sui social, il riscatto definitivo sembra vicino. Ma fin quando non c’è l’ufficialità, allora è giusto riportare tutte quelle notizie che girano attorno all’attaccante che Allegri vorrebbe tenere, perchè lo vede bene al fianco di Vlahovic, e perché ha quelle caratteristiche che al momento nessuno ha sulla prima linea bianconera.

Vedremo quali saranno le indicazioni nelle prossime settimane, o magari nei prossimi giorni, la cosa certa comunque è che il Barcellona ci potrebbe di nuovo provare. Soprattutto, come detto, se i catalani non riuscissero ad arrivare a Lewandowski.