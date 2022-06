Calciomercato Juventus, ansia Allegri: ribaltone e incontro con l’Inter

Calciomercato Juventus, ansia Allegri e c’è sempre l’Inter di mezzo. Incontro in corso per l’esterno nel mirino anche dei bianconeri

L’estate ancora non è cominciata ufficialmente ma il termometro è già bello alto. Nemmeno il calciomercato – sempre ufficialmente – ha preso il via, ma anche in questo caso le trattative sono già calde. Una Juventus che cerca di piazzare dei colpi, non affondando però mai il colpo, e un Inter pronta a rispondere in maniera immediata. C’è altro oltre lo strappo per Dybala. Con un incontro, così come riportato da Gianluca Di Marzio, che è in corso in queste ore per un esterno che anche Cherubini aveva messo nel mirino.

Il nome è quello di Udogie, difensore dell’Udinese – ma che può adattarsi anche a centrocampo – che la società bianconera del Piemonte ha trattato nelle scorse settimane e che non ha mai perso di vista. Ma proprio Marotta, il grande ex, è pronto di nuovo a mettere il bastone tra le ruote: le parti infatti proprio in questo momento si stanno incontrando per capire quali sono i margini di una possibile trattativa.

Calciomercato Juventus, l’Inter incontra Udogie

Il terzino ha impressionato tutti nel corso dell’ultima stagione in Friuli: in 37 presenze è andato a segno per cinque volte e ha messo a referto anche 3 assist. Classe 2000, sul giocatore si era mosso anche il Tottenham, così come la Juve, che nelle scorse settimane ha incontrato l’agente del calciatore e fatto un sondaggio esplorativo appunti con l’Udinese dei Pozzo: i rapporti sono ottimi e questo comunque potrebbe essere un vantaggio, seppur leggero, nella trattativa.

Per l’Inter comunque rimane un piano B: quello principale per la corsia è Bellanova del Cagliari, che i sardi hanno riscattato dal Bordeaux e che ovviamente hanno messo sul mercato. Anche in questo caso s’era parlato di Juventus.