Calciomercato Juventus, “flirt” Allegri-Psg: ecco cosa si sono detti

Questi sono giorni davvero molto importanti relativamentel al calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione.

I bianconeri sono impegnati in una delicata campagna di rafforzamento pensando al campionato che inizierà a metà agosto ma anche ad una Champions League nella quale si vuole essere protagonista. Di sicuro saranno almeno cinque i volti nuovi nella rosa dell’allenatore livornese, visto che la società deve sostituire chi è andato via e nello stesso tempo deve aumentare il tasso di qualità dei suoi giocatori. Specie a centrocampo, dove si sognano grandi colpi. I tifosi aspettano con ansia che ci siano novità.

Che in panchina anche nella prossima stagione ci sarà Massimiliano Allegri è un fatto che si dà per scontato, visto il lungo contratto con il quale l’allenatore si è legato alla Juventus. Nella passata stagione non sono arrivati i risultati sperati, ma sono state messe le basi affinchè venga costruita una squadra sempre più forte.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Nessuna offerta per Allegri”

Nelle ultime ore si sono alimentate le voci riguardo il futuro dell’allenatore, avvistato in un hotel di Montecarlo insieme al nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg Luis Campos. Un incontro che ha scatenato i rumors riguardo una possibile offerta da parte dei transalpini, che stanno per scegliere il successore di Pochettino. Tuttavia, come ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus” “Allegri non ha mai rifiutato nessuna offerta dal Psg perchè non c’è mai stata nessuna offerta“. Dunque il futuro del tecnico non è assolutamente in bilico nè ci sono cambiamenti all’orizzonte. La sua intenzione è quella di proseguire nel lavoro intrapreso per portare la Juve sempre più in alto.