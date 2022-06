Calciomercato Juventus, colpaccio dal Napoli: “C’è anche la Roma”

Calciomercato Juventus, tempo fa si era parlato di un interesse dei bianconeri per il centrocampista. Ma Mou sembra in vantaggio.

Sono giorni di trepidante attesa in casa Juve. Non è ancora decollato il mercato bianconero ma la sensazione è che potrebbe accadere qualcosa da un giorno all’altro. Hanno messo tanta carne al fuoco nel quartier generale della Vecchia Signora: entro fine mese, e non oltre, dovrebbero essere annunciati i primi colpi in entrata. Del resto, luglio è alle porte e la sessione estiva del calciomercato sta per aprire i battenti. Si lavora su diversi fronti. Uno di questi è quello dei parametro zero: Paul Pogba sembra ormai vicinissimo, mentre resta tortuosa la pista che conduce all’argentino Angel Di Maria.

Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, continua tuttavia a battere altre strade. Nelle ultime settimane ha guardato anche in casa Napoli, dove le acque sembrano essere agitate a causa delle trattative in salita per i rinnovi di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz nel mirino di Mourinho

L’interesse è vivo per il difensore senegalese: ve l’abbiamo raccontato ieri ed oggi è arrivata anche la conferma della Gazzetta dello Sport, che ha dedicato addirittura la prima pagina al possibile affare, parlando di un assalto bianconero al giocatore campione d’Africa in carica. Va in scadenza nell’estate 2023 anche il centrocampista Fabian Ruiz, uno dei pupilli dell’allenatore Luciano Spalletti. Tempo fa sembrava essere finito anche lui nel mirino della Juventus ma secondo Stefano Salandin di Tuttosport, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, “per ora sono solamente delle voci, delle quali non ho alcun riscontro”.

Il giornalista al tempo stesso ha svelato come su Ruiz si sia buttata a capofitto la Roma di José Mourinho. Che, dopo l’arrivo a parametro zero di Nemanja Matic dal Manchester United, sta pianificando il secondo colpo a centrocampo.