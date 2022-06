Calciomercato, Koulibaly alla Juventus: fulmine a ciel sereno

Calciomercato, sempre più incerto il futuro del difensore senegalese del Napoli che andrà in scadenza la prossima estate.

Un trasferimento che farebbe rumore. Tanto. E che, inevitabilmente, alle quelle latitudini verrebbe bollato come un “tradimento”. Non si scappa. Ogni tifoso del Napoli avverte un lungo brivido dietro la schiena ogni volta che Kalidou Koulibaly viene accostato alla Juventus. La paura della appassionata e sempre passionale piazza napoletana è quella di rivivere un altro “caso Higuain”, anche se con modalità e tempistiche diverse. Il possente difensore senegalese nel capoluogo campano è quasi un’istituzione. Ha legato tantissimo con i tifosi, che vorrebbero chiudesse la carriera con la maglia azzurra.

E il giocatore non può che ricambiare questo sentimento come ha sempre fatto. Eppure le voci di un interessamento della Juventus circolano già da tempo. Ma Koulibaly, secondo il quotidiano napoletano “Il Mattino”, avrebbe confidato ad alcuni amici che non andrà mai a Torino, non ha alcuna intenzione di fare questo “sgarbo”. Sa bene che un suo eventuale approdo nel capoluogo piemontese non sarebbe tollerato e “capito” da una piazza che in questi anni l’ha sempre idolatrato, rispettato e protetto.

Calciomercato, “Koulibaly alla Juve? Non mi risulta”

Non è affatto scontato, però, che Koulibaly rimanga a Napoli. Il suo contratto andrà in scadenza tra un anno e la società di Aurelio De Laurentiis non vuole ripetere l’errore commesso con Lorenzo Insigne, pronto a trasferirsi in Canada a parametro zero dopo una lunga telenovela, dall’esito infruttuoso, sul rinnovo. La trattativa tra il club partenopeo e l’entourage del forte ed esperto difensore nato in Francia non decolla ed il Napoli è pronto a cederlo se dovesse arrivare nel prossimi mercato estivo una proposta di almeno 40 milioni.

C’è tuttavia chi ritiene che Koulibaly sia in realtà lontanissimo dalla Juventus. Si tratta del giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Intervenuto poco fa a Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica “Marte Sport Live”, è stato perentorio su un’eventuale operazione che porterebbe il giocatore a Torino. “Koulibaly alla Juventus? – ha detto Giordano – A me non risulta, ma se gli altri pensano di sì e hanno informazioni è giusto che lo dicano. Ci sta che Koulibaly piaccia a tutti, anche a me piace la nuova Porsche”, ha chiosato con un velo di sarcasmo.