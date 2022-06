Calciomercato, bacio alla Juventus: scambio nella città dell’amore

Calciomercato, un bacio alla Juventus e lo scambio adesso diventa possibile. Ecco il regista richiesto da Massimiliano Allegri

Il regista con lo scambio. La Juventus guarda con particolare interesse a quelle che potrebbero essere le mosse del Psg per la prossima stagione. Non solo Neymar, ma anche un altro elemento, lì, in mezzo al campo, dove Allegri ha bisogno di un regista per sfruttare Pogba e Locatelli come mezzali. Insomma, il nome di Paredes, che circola da un poco di tempo dalle parti della Continassa, inizia a diventare molto caldo.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’argentino con un passato alla Roma, potrebbe considerare chiuso il suo ciclo sotto la Tour Eiffel. E vorrebbe tornare in Italia, Paese che conosce. La Juventus, in questo senso, potrebbe offrire a Paredes la collocazione ideale, e in casa bianconera c’è un elemento che nella città dell’amore ha lasciato un ottimo ricordo: Kean.

Calciomercato Juventus, ecco lo scambio

Il nome è quello di Moise Kean. L’attaccante che ha deluso le aspettative in maglia bianconera e che Allegri ormai non vede più. Le occasioni che l’azzurro ha avuto non sono state sfruttate e allora ecco che potrebbe rientrare in uno scambio. Sì, a Parigi vedono bene un possibile ritorno di Moise anche perché, nonostante le intenzioni e le parole dette fino al momento, rimane in bilico anche il futuro di Mauro Icardi.

Un percorso inverso che potrebbe accontentare le parti e che potrebbe così regalare ad Allegri quel regista che è fondamentale nell’idea di gioco che il tecnico di Livorno ha per il prossimo anno. Paredes inoltre non ha bisogno né di adattamento al calcio italiano e sarebbe subito pronto per essere buttato nella mischia. L’ipotesi, insomma, è veramente calda in questo momento.