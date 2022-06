Calciomercato Juventus, apertura per la contropartita tecnica: Cherubini reagisce subito dopo aver abbandonato Di Maria

Sono state diverse le notizie che hanno riguardato ieri la Juventus. Anche importanti, fondamentali diremmo. La prima sicuramente è stata quella che ormai vede certo il ritorno di Pogba a Torino, sempre a parametro zero: l’annuncio dovrebbe arrivare i primi giorni di luglio. Poi, ovviamente, anche il fatto che Cherubini avrebbe mollato la pista Di Maria, stanco del temporeggiamento dell’argentino che ancora non ha sciolto le riserve. Alla fine la Juve rimane sempre la Juve e siccome il tempo stringe, allora è anche normale che la dirigenza vada a seguire anche le altre piste che, almeno fino a ieri, venivano dopo quella che poteva portare al Fideo.

Insomma, Cherubini ha deciso di prendere di petto la situazione, virando quindi in maniera decisa su Nicolò Zaniolo: ieri, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato a Milano un incontro tra l’agente del giocatore, Vigorelli, e Tiago Pinto, general manager della Roma. Con una novità significativa, che mai prima d’ora era stata presa in considerazione dalla società giallorossa.

Calciomercato Juventus, svolta Zaniolo

Ci sarebbe stata infatti l’apertura della Roma – anche per via delle difficoltà che fino al momento ci sono state per il rinnovo del giocatore – ad accettare una possibile contropartita tecnica nell’affare. E la Juve, come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa, sarebbe pronta a mettere sul piatto per far abbassare il cash da dare alla Roma per Zaniolo, il cartellino del centrocampista brasiliano Arthur, che piace a Mourinho, che lo potrebbe anche vedere bene al fianco di Matic in mezzo al campo.

Di incontro ce ne saranno ancora ovviamente, il calciomercato ufficialmente non è nemmeno partito. Ma questa apertura giallorossa apre sicuramente a qualcosa di importante. Occhio però anche al Milan, che è in corsa per Zaniolo.