Calciomercato Juventus, Di Maria vuota il sacco: la reazione è fulminea

Calciomercato Juventus, quella dell’argentino è ormai diventata una vera e propria telenovela. Ecco come ha reagito con i tifosi.

Tra un tuffo in piscina e un drink da sorseggiare insieme agli amici più fidati, Angel Di Maria non trova ancora il tempo per dare una risposta alla Juventus. Detta così può sembrare un’affermazione ironica, ma la verità è che la vicenda che riguarda il giocatore argentino sta assumendo i contorni del grottesco.

Da settimane accostato ai bianconeri, l’ormai ex esterno d’attacco del Psg continua a temporeggiare, rischiando di far spazientire tifosi e dirigenti juventini. Gli ultimi rumors raccontano che “El Fideo” vuole riflettere sulla proposta di Madama e capire se tornare a giocare in Argentina già quest’anno. Sì, perché la volontà di Di Maria sarebbe quella di chiudere la carriera nel Rosario Central, la squadra della sua città che lo ha allevato e lanciato nel grande calcio. Anni fa ha promesso al club gialloblù che sarebbe ritornato, coronando un suo grande sogno prima di appendere definitivamente le scarpe al chiodo. Al tempo stesso lo alletta un’altra stagione da protagonista in Europa, con una squadra che lo corteggia da mesi e che sarebbe disposta a metterlo a centro del progetto.

Calciomercato Juventus, Di Maria e quell’espressione “d’improbabilità”

Nella giornata di ieri, intanto, si erano susseguite le voci di un rallentamento della trattativa. Si diceva che la Juventus, stanca di aspettare, avrebbe virato definitivamente su altri profili. Ed è in effetti quello che sta facendo il direttore sportivo Federico Cherubini, sebbene resti ancora aperto uno spiraglio per l’argentino. La palla è nelle mani – anzi, nei piedi – di Di Maria che, dal suo buen retiro di Ibiza, dovrà decidere quale sarà il suo futuro. “El Fideo” non è ancora convinto al 100% della destinazione Torino e, come riporta il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter, l’avrebbe fatto intendere anche ad alcuni tifosi bianconeri, rispondendo con “un’espressione di improbabilità” alla domanda su un eventuale passaggio alla Juventus.