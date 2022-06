Calciomercato, è sempre Juventus-Roma: pazzesco ritorno di fiamma

Rinforzare l’attacco pare essere al momento la priorità del calciomercato della Juventus a pochi giorni dall’inizio del ritiro precampionato.

Ieri è stato reso noto il calendario di una serie A che si presenta molto combattuta. Partirà attorno a Ferragosto e ci saranno da affrontare tante partite in poco tempo, prima della lunga pausa per il mondiale in Qatar al quale non vedremo l’Italia. La Juventus è chiamata ad una grande partenza per non perdere terreno, bisogna iniziare il torneo nel migliore dei modi.

Per questo motivo Allegri e i tifosi sperano che possano arrivare i rinforzi necessari nel minor tempo possibile. Specie in attacco, dove bisogna trovare l’erede di Dybala. O meglio, attendere la risposta di Di Maria che il club ha scelto come possibile innesto al posto della “Joya”. Ma bisogna trovare anche un’altra punta, visto che Morata pare essere sempre più lontano dal bianconero.

Calciomercato Juventus, Berardi pista per l’attacco. Ma c’è anche la Roma

L’intenzione di Allegri è quella di schierare la sua Juventus con il tridente. Dunque occhio anche al mercato degli esterni, che vedono i bianconeri interessati anche a Zaniolo. Ma non solo, perchè nella lista dei possibili acquisti c’è anche Domenico Berardi. Come spiega il quotidiano torinese “La Stampa” le quotazioni del calciatore del Sassuolo sono in rialzo, i neroverdi non hanno chiuso ad una sua cessione. Berardi è ormai pronto per il salto in una big e il Sassuolo – di certo a fronte di una cifra importante – sono pronti ad accontentarlo. Anche la Roma lo tiene nel mirino, sarebbe una pedina preziosa per Mourinho. In calendario alla prima giornata c’è proprio Juventus-Sassuolo: Berardi giocherà con o contro i bianconeri?