Calciomercato Juventus, Vlahovic scatenato: sei acquisti per farlo esplodere

Calciomercato Juventus, Vlahovic da scatenare: gli acquisti bianconeri per enfatizzare le qualità dell’attaccante serbo.

Calciomercato Juventus, “Tuttosport” infiamma i tifosi. Vlahovic è il perno dell’attacco: il progetto su cui punta la Juve. Il protagonista del presente e del futuro e per farlo esplodere definitamente occorrono profili di qualità. Giocatori capaci di fare la differenza nell’immediato. Tra questi figurano ben sei potenziali acquisti.

Calciomercato Juventus, sei super colpi per Vlahovic | I bianconeri studiano la squadra ad hoc

Di Maria il primo nome. L’esterno argentino è in fase decisionale e potrebbe arrivare con un contratto di un anno e con stipendio da 7 milioni più bonus. Guardando invece alle certezze c’è già Pogba. Il francese è il nuovo grande acquisto del centrocampo ma con lui, in mediana, arriverebbe anche Fabian Ruiz in uscita dal Napoli e che fa gola ad Allegri. E poi c’è il vice Vlahovic, un giocatore che richiami in tutto e per tutto il ruolo del bomber d’area. Su questi il preferito continua ad essere Arnautovc.

E poi ci sono sempre Cambiaso in uscita dal Genoa ma che piace anche ai nerazzurri, per lui si prevede un derby d’Italia di mercato. E ultimo, ma non con meno importanza, Zaniolo. Il fuoriclasse italiano piace e molto. I contatti sono avviati ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto si tessono le fila per la nuova super squadra by Allegri.