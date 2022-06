Calciomercato Juventus, ultim’ora Di Maria: svolta clamorosa

Calciomercato Juventus, svolta Di Maria: ultim’ora clamorosa a firma Gazzetta dello Sport. Ecco la novità sul Fideo

Ieri, Angel Di Maria, ha parlato dall’Argentina spiegando che la Juventus è il miglior club in Italia ma che al momento starebbe solamente pensando alle vacanze prima di prendere una decisione sul sul futuro. Ha confermato, se mai ancora ce ne fosse bisogno, che la società bianconera lo ha cercato con enorme interesse, anche per via di quella voglia di Massimiliano Allegri di allenarlo.

Il tecnico livornese lo ritiene, a quanto pare, fondamentale nel suo progetto. La dimostrazione di tutto questo è il fatto che Cherubini abbia pure deciso di andare incontro alle richieste del giocatore, con un contratto di un solo anno a 7 milioni di euro a stagione. Insomma, la Juve il passo l’ha fatto in maniera decisa. E, a quanto pare, anche Di Maria, finalmente, avrebbe preso una decisione.

Calciomercato Juventus, la risposta di Di Maria

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, la trattativa per Di Maria si sarebbe sbloccata e le parti starebbero cercare di limare solamente gli ultimi dettagli prima del definitivo sì. In poche parole ormai ci siamo, manca solamente qualche piccolo tassello e niente più prima che il Fideo si vesta di bianconero. Se qualche giorno fa, la notizia era chela Juve si starebbe stufata di aspettare, oggi le cose sono cambiate in maniera radicale. E chissà se è stata la stessa società, mettendo una certa fretta al calciatore dopo un temporeggiare che si è protratto per molto tempo, a spingere Di Maria ad accettare. Ci siamo.