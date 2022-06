Calciomercato, 80 milioni per la Juventus: Cherubini superstar

Calciomercato, 80 milioni per la Juventus. Il piano della superstar Cherubini è chiarissimo, tutti gli aggiornamenti.

Dall’istituzione del FFP abbiamo assistito ad un importante cambiamento in termini di modus operandi sul fronte mercato in ambito calcistico. Certo, è innegabile la presenza di superpotenze qatariote o saudite in pieno stile Manchester City o PSG che riescano tramite sagaci ma infelici stratagemmi a spendere in modo esagerato, sovente raccogliendo anche meno di quanto seminato.

Non è però questo il caso di tanti altri club italiani ed esteri, Juventus compresa. La Vecchia Signora sta vivendo in questi anni delle parentesi sportive non proprio felicissime, consequenziali alle difficoltà economiche legate ad investimenti passati non proprio azzeccati.

Proprio per quest’aspetto, Cherubini e colleghi sono costantemente alla ricerca delle giuste formule che permettano di trovare un compromesso tra il rinforzo della rosa e la sanità finanziaria della società. Quest’ultima sa bene di doversi rinforzare con intelligenza e senza poter spendere tanto quanto le su citate potenze o, comunque, con lo stesso vigore in cui il club di Agnelli figurava per costanza e dedizione tra i più importanti e vincenti di Europa.

Calciomercato Juventus, 80 milioni per finanziare la prossima campagna acquisti

Restando al presente, però, gli ultimi aggiornamenti de “La Gazzetta dello Sport” lasciano intendere come la dirigenza sabauda abbia ponderato un vero e proprio piano finalizzato al miglioramento dello scacchiere e basato sulla creazione di un’osmosi tra entrate e uscite.

I nomi di Di Maria, Pogba e Zaniolo sono quelli che suscitano maggiore attenzione in questa fase storica ma è altresì giusto evidenziare come si sia attualmente al lavoro anche per concretizzare diverse sortite.

La penna della Rosea, Giovanni Albanese, ha infatti evidenziato come Cherubini e colleghi possano incassare nelle prossime settimane circa 80 milioni di euro con le diverse cessioni in programma. A partire da quella ufficiosa di Mandragora alla Fiorentina per 9 milioni di euro più bonus da un milione.

Passando per Rabiot e Rovella, ambedue valutati il doppio del quasi viola Rolando. Fino ad arrivare a Luca Pellegrini, per il quale potrebbero essere incassati circa 12 milioni di euro cui sono da aggiungersi i quasi 20 totalizzabili dalla tripla e giovane cessione di Brunori, Zanimacchia e Vrioni.