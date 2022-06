Calciomercato Juventus, proposta ufficiale a Neymar: “Vieni qui”

Calciomercato Juventus, la proposta ufficiale direttamente a Neymar. Le voci di un addio del brasiliano attirano molti ex compagni

La situazione Neymar in casa Psg è come quelle pentole che sono pronte a scoppiare. Quelle pentole a pressione, ovviamente, che da un momento all’altro potrebbero far saltare tutto. Le parole del presidente di qualche giorno fa hanno colpito nel segno e come riportato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport il centravanti brasiliano è in vendita. Sì, è vero, le cifre sono davvero insostenibili per tutti, ma quello che potrebbe regalare Neymar lo sappiamo tutti.

Nel frattempo, però, si comincia a muovere qualcuno. Soprattutto quelli che sono gli ex compagni del calciatore. In prima persona, al momento, si è esposto un connazionale che, con Neymar, ha vissuto degli anni importanti a Parigi, prima di decidere di prendere un’altra strada, quella di Londra.

Calciomercato Juventus, la proposta di Thiago Silva

“Deve venire al Chelsea. Se va via, deve venire qui. Non c’è bisogno di parlare delle sue qualità. Inoltre è un grande amico. Al momento non so niente. Ma spero che la cosa si concretizzi” ha detto il difensore con un passato anche al Milan. Non ha dubbi Thiago Silva – ma la domanda è: chi ne avrebbe? – su quale debba essere la nuova destinazione del compagno al Psg e in Nazionale. Non una situazione facile, ovviamente. Neymar, secondo le informazioni che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, sarebbe stato proposto anche alla Juventus: ma parliamo di un’operazione infattibile sotto tanti aspetti, soprattutto sotto il profilo economico.

Ovviamente anche il Psg sa perfettamente che il giocatore in questo momento non si può muovere a titolo definitivo e lo potrebbe cedere in prestito pagando anche una parte dell’ingaggio. Ma sono situazioni che ancora non hanno nulla di ufficiale. Ah, di ufficiale sì, c’è una cosa: la proposta di Thiago Silva.