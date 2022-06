Calciomercato Juventus, l’addio fa già discutere: “frecciata” social

Calciomercato Juventus, il giovane calciatore si tolto qualche sassolino dalla scarpa in un post pubblicato su Instagram.

Ha deciso di uscire di scena, ma prima di farlo ha voluto vuotare il sacco. E le scarpe, visto che ha approfittato del momento per togliersi qualche sassolino e per raccontare ai tifosi la sua versione dei fatti. Ora è quindi ufficiale: Ange Josue Chibozo lascia Torino e la Juventus per trasferirsi nell’Alta Francia. Giocherà con l’Amiens, che gli ha offerto un milione di euro e, a quanto pare, anche qualche prospettiva di crescita in più.

Ma procediamo con ordine. Perché l’esterno della Primavera bianconera ha preferito “tradire” la Vecchia Signora e fare le valigie per tentare la fortuna in un altro Paese? La risposta ai nostri dubbi sta tutta nelle righe che il ragazzo ha affidato nelle scorse ore ai social network e attraverso le quali ha comunicato il suo addio e la decisione di rinunciare ad uno spazio tutto suo nell’Under 23.

Calciomercato Juventus, Chibozo e il suo addio polemico

“Per tutto ciò che è stato dal primo giorno fino all’ultimo – c’è scritto nel post pubblicato su Instagram – ringrazio le persone che nel bene e nel male mi hanno aiutato a crescere. Nonostante io non sia stato sempre una persona facile da gestire, ho sempre ricevuto tanto affetto e supporto da tutte le persone che lavorano in Juve”.

“Ho costruito grandi amicizie che rimarranno nel tempo, anche se le nostre strade si divideranno. Ho visto molti DM (messaggi privati, ndr) provenienti da voi con la voglia di vedermi ancora con la maglia bianconera, vi ringrazio per la fiducia e la stima che avete in me, siete sempre stati gentili nei miei confronti”. Se fin qui è stato morbido, lo stesso non si può dire dell’atteggiamento che trapela dalle parole con cui Chibozo chiude il suo post. “Ho preferito scegliere un posto in cui la società crede in me – scrive infine – ed è pronta a scommettere su di me. Il viaggio è appena cominciato e spero che in futuro le nostre strade possano nuovamente incontrarsi”. Et voilà, la stoccata è servita.