Calciomercato Juventus, addio al bomber da 20 goal: va in Francia

Calciomercato Juventus, addio al bomber da 20 gol in stagione. Va in Francia in prestito con diritto di riscatto.

In uscita la Juventus ha bisogno di muoversi. Gli innesti che Cherubini da domani – si apre ufficialmente il calciomercato – potrebbe ufficializzare, devono avere spazio nella rosa di Massimiliano Allegri. Andato via Frabotta, passato al Lecce nei giorni scorsi, sono altri e diversi quelli che devono fare le valigie: da Arthur a Rabiot in mezzo al campo, e anche De Ligt in difesa. Per il difensore olandese, dopo le parole di Arrivabene, non ci sono dubbi. Non vestirà la prossima stagione la maglia della Juve, il destino è in Premier League tra Chelsea – pronto a fare un nuovo affondo – e Manchester City, che sarebbe l’inserimento dell’ultim’ora così come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport.

E poi ci sono anche altre operazioni, quelle minori. Come quella che riguarda l’attaccante Ange Chibozo. Classe 2003, la Juve lo ha preso da svincolato nel 2017. Ottima la sua ultima stagione con la Primavera, così importante che ha attirato l’interesse dell’Amiens, che secondo quanto riportato da Rmc Sport, sarebbe pronto a prenderlo in prestito.

Calciomercato Juventus, Chibozo in Francia

Bottino di tutto rispetto per Chibozo nella stagione appena andata in archivio: 20 gol tra campionato, Coppa, e Youth League. Numeri che hanno fatto breccia in Francia. L’Amiens, infatti, lo dovrebbe come detto prendere in prestito con diritto di riscatto fissato attorno al milione di euro. Non si conoscono ancora gli altri dettagli dell’operazione – la Juve, magari, per non perderlo del tutto così com’è stato per Frabotta potrebbe cercare di inserire un contro riscatto – ma sono tutte cose che scopriremo nel momento in cui l’operazione verrà resa ufficiale.

Perché ormai, di dubbi, che la trattativa sia ormai alle fase finali, non ce ne sono più.