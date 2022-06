Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Cuadrado: nuovo colpo di scena

Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Cuadrado: il nuovo colpo di scena che cambia in tutto e per tutto le carte in tavola

La Juve è alla ricerca di uno, forse due attaccanti. Anche perché con l’addio di Morata, ufficiale da oggi, con poche possibilità per quello che s’è letto nel comunicato della Juve che le cose possano andare in maniera diversa, Allegri si ritrova con poca gente lì davanti. E citiamo anche Dybala, ovviamente, un altro che ha lasciato la maglia bianconera per non aver trovato un accordo con la società. Insomma, la rivoluzione è partita, ad opera di Cherubini ed Arrivabene. Che cercano anche una punta centrale, che possa andare a sostituire nell’occasione Vlahovic.

Si è parlato con molta insistenza di Dzeko dell’Inter. L’ex Roma, con i nerazzurri, ha ancora un altro anno di contratto anche se per lui lo spazio, con l’arrivo di Lukaku sarà poco. Ecco perché ance lui si starebbe guardando intorno, con la Juve che gli potrebbe dare una possibilità importante. Magari anche per far crescere quell’attaccane serbo che i bianconeri hanno strappato alla Fiorentina lo scorso gennaio.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Dzeko

E poi ci sono le voci di ieri che vedevano la richiesta dell’Inter di uno scambio: Marotta avrebbe chiesto Cuadrado per questa operazione, ma dalla società nerazzurra, così come riportato dal Corriere dello Sport, ha smentito velocemente queste indiscrezioni, soprattutto perché l’Inter, a destra, oltre Dumfries ha preso Bellanova, l’esterno del Cagliari che anche la Juve aveva messo nel mirino.

Qualora l’operazione Dzeko dovesse continuare, è chiaro che si parlerà solamente del giocatore in questione senza inserimenti di controparti o meno. E la Juve, su Dzeko, nelle prossime settimane ci potrebbe realmente puntare.