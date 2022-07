Calciomercato, Koulibaly-Juventus e il patto segreto: scelta fatta

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere una delle sue fasi cruciali in questi primi giorni di luglio.

A breve la squadra allenata da Massimiliano Allegri si ritroverà sul campo per preparare nel migliore dei modi il debutto stagionale fissato a Ferragosto contro il Sassuolo. Nel frattempo la dirigenza sarà chiamata a stringere gli accordi necessari affinché possano arrivare alla corte del tecnico livornese quei giocatori adatti alle sue idee di gioco. Campioni che possano spingere la Juventus verso nuovi trionfi sia in Italia che in Europa.

L’attacco al momento sembra essere la priorità del calciomercato della squadra bianconera, viste anche le tante partenze che si sono registrate. Ma anche in difesa occorrerà un nuovo pezzo da novanta.

Calciomercato Juventus, il Napoli non vuole cedere Koulibaly ai bianconeri

Ormai sembrano infatti esserci pochi dubbi sul fatto che l’olandese de Ligt lascerà la squadra di Allegri, attirato dalle sirene della Premier League. Il Chelsea infatti è pronto a fare un’offerta molto importante per lui e la Juve dunque dovrà trovarne un sostituto all’altezza. Tra i nomi caldi continua a rimanere anche quello di Koulibaly del Napoli, per il quale però la trattativa sembra essere in salita. Lo ha spiegato anche il giornalista partenopeo Carlo Alvino, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha sottolineato come “il presidente De Laurentiis non è disposto ad arrivare a patti facendo trattative con la Juve, quindi penso che sia impossibile il passaggio di Koulibaly in bianconero. Non c’è clausola rescissoria che tenga”. La volontà del Napoli è infatti quella di arrivare a un nuovo accordo con il difensore e qualora non si riuscisse a trovare i partenopei sarebbero disposti a cederlo sì, ma soltanto probabilmente all’estero.