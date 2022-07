Calciomercato, dietrofront Juventus: 10 milioni di ingaggio e nuovo blitz

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno il piano sul presente. Potrebbe arrivare il nuovo difensore ed ecco la strategia.

La Juventus sta valutando attentamente un profilo particolarmente per quanto concerne il possibile nuovo centrale difensivo. Stiamo parlando del francese Kimpembe che per caratteristiche tecniche potrebbe diventare l’ideale per la squadra di Allegri.

Ottimo fisico e tanta qualità. Il francese nonostante l’età è già molto esperto. Proprio con Pogba si è laureato Campione del Mondo nel 2018 e adesso il suo arrivo sembra imminente. Il Psg potrebbe lasciarlo partire proprio perché il club francese sta per chiudere Skriniar dall’Inter. In caso di suo arrivo ci sarà però bisogno di valutare attentamente il contratto, attualmente troppo alto per le casse della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Kimpembe il nome ideale per la difesa | Ecco come può arrivare

Il centrale francese può arrivare in caso di addio di De Ligt. Il Chelsea è ormai fiducioso di chiudere la trattativa che ormai sembra imminente. Infatti, in questa eventualità, i bianconeri andrebbero subito sul francese. Ma c’è un piccolo problema da risolvere: l’ingaggio.

Il francese attualmente al Psg percepisce 10 milioni di euro. Una cifra davvero troppo considerevole per i bianconeri, che a questo punto starebbero valutando un bonus che possa accontentare il giocatore ma che non raggiunga la doppia cifra. Come sappiamo le politiche aziendali dei bianconeri sono cambiate. Adesso l’obiettivo è rimanere su cifre che non superino i 7 milioni, salvo, appunto, casi particolarissimi.