Calciomercato, dallo Shakhtar alla Juventus: ha appena firmato

Juventus, nuovo innesto per Allegri: arriva direttamente dallo Shakhtar. Si tratta di un rinforzo assolutamente mirato.

Nuovo innesto per lo staff tecnico di Max Allegri. A differenza delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni che lo accostavano in maniera insistente alla Carrarese, il futuro di Paolo Bianco – stando a quanto riferito da tuttojuve.com – sarà alla Juventus.

Il classe ’77 sarà un nuovo collaboratore dello staff tecnico di Allegri: il tecnico livornese ha deciso di affidarsi a Bianco, che aveva già allenato nella sua esperienza al Cagliari. Quello di Bianco è un profilo assolutamente trasversale, avendo già da tempo intrapreso la carriera di allenatore, suggellata dall’esperienza in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk come vice di De Zerbi. Proprio la “convivenza” con De Zerbi potrà sicuramente portare una ventata di innovazione all’interno del modus operandi di Allegri: non è un caso che l’ex Sassuolo faccia del pressing asfissiante e del fraseggio corto alcuni dei lei motiv del suo credo tattico, caratteristiche che solo a sprazzi la Juve ha espresso lo scorso anno. Bianco avrebbe già apposto la firma sul suo contratto con i bianconeri: per quanto concerne l’ufficialità, sarà questione soltanto di tempo, ma ormai non serpeggiano più dubbi all’orizzonte.