Calciomercato Juventus, addio tra i pali: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, in attesa di ufficializzare i primi acquisti il club si sta è molto attivo anche per quanto riguarda le cessioni.

Comincia a prendere forma la nuova Juventus. Sono giorni decisivi per il calciomercato bianconero. Si avvicina a grandi passi il giorno di Angel Di Maria. L’esperto esterno argentino è atteso a Torino per le visite mediche di rito e dopo la presentazione ufficiale si accoderà alla truppa di Massimiliano Allegri, che presto volerà negli States per preparare la prossima stagione. Bisognerà invece aspettare per riabbracciare Paul Pogba. Il centrocampista ha già trovato da tempo l’accordo con il club e presto sbarcherà anche lui nel capoluogo piemontese per riprendere da dove aveva lasciato nel lontano 2016.

In attesa che si sblocchino anche le altre trattative, l’altro tema caldo in casa Juve è quello delle cessioni. È agli sgoccioli l’avventura di Matthijs de Ligt, corteggiatissimo da Chelsea e Bayern Monaco. I bianconeri hanno fretta di chiudere, probabile che si definisca tutto entro il fine settimana. Al momento sembrano essere in vantaggio i bavaresi, disposti ad accontentare le richieste della dirigenza juventina.

Calciomercato Juventus, il portiere Del Favero in prestito alla Pro Patria

Nel frattempo la società, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato la cessione in prestito del giovane portiere dell’Under 23 Mattia Del Favero. L’estremo difensore, classe 1998, si accaserà all’Aurora Pro Patria, storico club di Busto Arsizio in provincia di Varese attualmente militante in Serie C. La speranza è che possa mettersi alle spalle le disavventure vissute nella passata stagione, quando fu costretto a rientrare immediatamente dal prestito al Cosenza in Serie B per un brutto infortunio alla spalla.