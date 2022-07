Calciomercato Juventus, Antonio Conte ritorna sul serio: indizio sulla data

Calciomercato Juventus, Angelo Alessio esce allo scoperto e svela la possibile data di ritorno di Antonio Conte.

Intervistato da ‘Radio Bianconera’, l’ex secondo di Antonio Conte ai tempi della Juventus, Angelo Alessio, ha parlato della attuale siutazione Juventus. Si è parlato dell’ormai sempre più probabile cessione di De Ligt e poi si è ritornati a Conte e al suo possibile ritorno in Serie A.

Parlando di De Ligt, infatti, ecco cosa ha detto Angelo Alessio: “Il centrale olandese rappresenta molto per la Juventus e credo abbia fatto una crescita importante grazie ai compagni di reparto Bonucci e Chiellini. Quindi in caso di addio sarebbe una perdita pesante per i bianconeri. Se dovesse andar via punterei su Koulibaly, ma l’operazione è complicata. Punterei sul difensore senegalese del Napoli per diversi motivi, tra cui il fatto che conosce molto bene il nostro campionato”. E poi su Conte.

Calciomercato Juventus, ritorna Antonio Conte? “Mai dire mai”

Proprio alla domanda sul possibile ritorno di Antonio Conte, Angelo Alessio non ha chiuso le porte anzi, si è lasciato andare ad un “Mai dire mai” e poi ha ancora aggiunto: “Antonio Conte potrebbe anche tornare, ma non in tempi brevi”.

Insomma secondo Angelo Alessio il ritorno di Antonio Conte non è da escludere ma non è da valutare nell’immediato. Attualmente Conte siede sulla panchina del Tottenham che vuole rilanciare ad alti livelli, anche e soprattutto in Europa. Magari dopo la sua nuova avventura inglese, i tempi saranno maturi per un possibile ritorno nel campionato italiano e magari proprio alla Juventus: la sua casa.