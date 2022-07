Calciomercato Juventus, Koulibaly la spara grossa: faccia a faccia con il presidente

Ogni ora che passa il calciomercato della Juventus sta diventando sempre più incandescente sia in entrata che in uscita.

Si avvicina il momento del debutto in campionato e per questo motivo la dirigenza sta cercando di serrare i tempi affinché possano essere soddisfatte le richieste di mister Allegri. Intenzionato con i suoi ragazzi a prendersi, anzi a riprendersi, quello scudetto che lo scorso anno non è stato portato a casa. Di sicuro arriveranno innesti in tutti i reparti, ma il raduno è ormai alle porte e i tifosi sono impazienti di conoscere i nuovi acquisti.

Due sono arrivati nelle ultime ore, vale a dire Di Maria e Pogba. Grandi campioni che non hanno bisogno di presentazione, calciatori che senz’altro eleveranno lo spessore tecnico di una squadra che ha fretta di tornare a vincere. La campagna acquisti continuerà nelle prossime settimane e adesso l’attenzione si sposta sulla difesa. De Ligt è in partenza ma prima la Juventus vuole assicurarsi il suo sostituto e l’ha individuato in Koulibaly del Napoli.

Calciomercato Juventus, incontro in vista tra Koulibaly e De Laurentiis

Il Napoli non vuole però privarsi del suo campione e anzi è pronto ad offrirgli un rinnovo contrattuale. De Laurentiis e Spalletti lo reputano un giocatore indispensabile per i partenopei. Il Corriere del Mezzogiorno spiega che nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro faccia a faccia tra il difensore e il numero uno del club partenopeo. Un modo per far chiarezza sul futuro del calciatore. Il Napoli dovrebbe offrire a Koulibaly un contratto per 5 milioni di euro più bonus, comunque meno di quanto attualmente percepisce il senegalese, in scadenza nel 2023. Altri club europei sarebbero senz’altro disposti a mettere sul piatto una cifra maggiore, per questo motivo alla fine decisiva sarà la volontà del calciatore.