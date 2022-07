Calciomercato Juventus, Conte lo “regala”: sfida a Mou e al Milan per l’esubero

Acquisti, cessioni e prestiti ancora da definire. Questo calciomercato della Juventus sta davvero per entrare nella sua fase cruciale.

Per adesso i tifosi possono senz’altro essere soddisfatti di come si è mosso il club torinese. Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono dei colpi di grande spessore, alla corte di Allegri arrivano dei campioni che faranno senz’altro la differenza con il loro talento e la loro esperienza. La campagna acquisti non finirà però di certo qui, nelle prossime settimane arriveranno altri innesti per rendere la Juventus sempre più competitiva.

La squadra di Allegri continua a cercare volti nuovi in attacco. Di Maria non basta, serve un altro centravanti e anche un esterno offensivo che sappia saltare l’uomo ed essere di supporto a Dusan Vlahovic. Che per adesso è l’unico punto fermo. Si continua a corteggiare Zaniolo, la trattativa con la Roma per il talento azzurro rischia però di andare per le lunghe.

Calciomercato Juventus, Lucas Moura proposto per l’attacco

Non sono da escludere dunque altre piste. Una occasione – come scrive calciomercato.it – arriva dall’Inghilterra considerando che il Tottenham sembra avere intenzione di lasciar partire Lucas Moura. L’esterno brasiliano non è ritenuto incedibile da Conte, con il quale rischia di trovare sempre meno spazio. Ha un contratto fino al 30 giugno del 2024 e alcuni intermediari hanno sondato il terreno con alcuni club italiani, considerato che il suo ingaggio di 5 milioni di euro potrebbe “pesare” meno grazie al decreto crescita. Oltre alla Juventus il calciatore di San Paolo è stato proposto anche a Milan e Roma, che stanno cercando elementi con queste carattertistiche tecniche. Il suo approdo in serie A dunque rimane davvero possibile, in bianconero o altrove.