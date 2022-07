Calciomercato Juventus, ammicca a Mourinho: l’apertura è ufficiale

Il calciomercato è ormai aperto da qualche giorno e la Juventus sta proseguendo dritta nella sua campagna di rafforzamento della rosa.

I bianconeri vogliono tornare a vincere subito. Lo scorso anno non sono mai stati in lizza per lo scudetto, chiudendo al quarto posto e senza la conquista di nemmeno un trofeo. Insolito per un club dal dna vincente. Per questo motivo la dirigenza non sta lesinando gli sforzi per allestire una rosa ampia, rinnovata nei suoi interpreti viste le tante partenze che ci sono state nelle ultime settimane.

Sono già arrivati Di Maria e Pogba e gli acquisti di Cherubini e del suo staff non finiranno certo qui. Ci sono ancora tanti ritocchi da fare in casa Juventus e senza ombra di dubbio Allegri accoglierà strada facendo i nuovi rinforzi.

Calciomercato Juventus, Torreira può sfumare: è vicino alla Roma

A centrocampo si sta cercando un playmaker, un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra. Paredes è uno dei nomi più caldi, ma c’è anche in piedi l’opzione Torreira. Il calciatore non è rimasto alla Fiorentina dopo una stagione vissuta davvero da protagonista ma vorrebbe continuare a giocare in Italia.

“Lo de la Roma es una posibilidad. Hablé hace un tiempo con Mourinho. Es un entrenador que admiro. Es una chance que me seduce muchísimo pero no es fácil”. Lucas Torreira en @Punto_Penal. pic.twitter.com/ECQRxpxPbP — Martin Charquero (@MartinCharquero) July 10, 2022

Nelle ultime ore però la Roma sembra aver messo la freccia su di lui, lo ha confermato lo stesso Torreira a “Punto Penal”. “La faccenda della Roma è una possibilità. Ho parlato tempo fa con Mourinho. È un allenatore che ammiro. È un’occasione che mi seduce molto ma non è facile” sono le sue parole.