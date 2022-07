Calciomercato Juventus, scambio con il Barça: c’è il sì decisivo

Calciomercato Juventus, possibile scambio con ritorno. Adesso il piano è vincente e aumentano le possibilità.

Arthur vuole lasciare Torino. Il centrocampista brasiliano non è più indispensabile per Allegri e l’arrivo di altri giocatori potrebbe compromettere del tutto le sue possibilità di giocare titolare nella prossima stagione.

Di conseguenza le possibilità di vedere un altro clamoroso scambio tra i bianconeri e il Barcellona aumentano. E l’oggetto dei desideri potrebbe essere, nuovamente, Arthur proprio com’era successo nello scambio con Pjanic.

Calciomercato Juventus, Arthur per Depay | Scambio ai vertici

La permanenza ormai ufficiale di Dembele potrebbe compromettere le altrettante possibilità di vedere Depay titolare nella prossima stagione. Come scrive il giornalista ‘Antonio Salatino’ su Twitter adesso si potrebbe aprire un clamoroso scambio tra le due squadre.

La Juventus infatti potrebbe mettere sul piatto l’ex blaugrana e chiedere in cambio Depay, giocatore che a Torino troverebbe spazio importante e diventerebbe l’altro attaccante in più al posto di Alvaro Morata. Uno scambio possibile che a questo punto darebbe ai bianconeri la possibilità di ritornare su un profilo seguito tempo addietro. In attesa di ulteriori sviluppi rimaniamo con l’attesa spasmodica di scoprire quale sarà l’altro attaccante in rosa per Allegri o se vogliamo dirlo meglio, il cosiddetto vice di Vlahovic. Sicuramente il palmares di Depay parla chiaro e su di lui non ci sarebbe alcun dubbio. Staremo a vedere cosa succederà.