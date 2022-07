Calciomercato Juventus, è cambiato tutto per Zaniolo: “Convocazione per la firma”

In questo calciomercato estivo la Juventus ha dimostrato di avere finora le idee molto chiare. Quali saranno i prossimi colpi bianconeri?

Pogba e Di Maria hanno esaltato la tifoseria di una Juve che vuole tornare subito a vincere in Italia e in Europa. Grandi campioni che hanno qualità ed esperienza, riusciranno senz’altro a dare una grande mano ad Allegri sin dalle prime battute. Ora però bisogna guardare avanti e cercare altri innesti, sia per quanto riguarda il pacchetto arretrato che l’attacco.

In difesa molto dipenderà dal futuro di de Ligt e sulla necessità di trovare un suo degno sostituto. In attacco invece continua ad essere viva la pista che porta a Nicolò Zaniolo, anche se le novità in arrivo non faranno certo felici i bianconeri. Lo scenario che riguarda il numero 22 della Roma sembra infatti poter cambiare, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport.

Calciomercato Juventus, la Roma pronta a offrire il rinnovo a Zaniolo

La Roma infatti – scrive il quotidiano – starebbe per ribaltare totalmente lo scenario che vede coinvolto il suo giocatore. Avrebbe infatti l’intenzione di convocare Zaniolo in sede per discutere il rinnovo anticipato del suo contratto, senza attendere la fine di questa sessione di mercato. Un modo per blindare sempre più Zaniolo e avere maggiore forza contrattuale in caso di cessione. A sua volta sarà decisiva la volontà del calciatore, sì tentato dalla Juventus ma mai contrario ad una sua permanenza nella capitale. Il suo attuale ingaggio di 2 milioni di euro potrebbe essere elevato a 3,5 milioni, lo stesso di un altro perno della squadra giallorossa ovvero Mancini. In questo caso il suo passaggio alla Juve potrebbe decisamente complicarsi.