Calciomercato Juventus, Rai: “Zaniolo abbandonato: blitz per Scamacca”

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco tra i tifosi bianconeri, che attendono le prossime mosse della società.

E’ ovviamente la campagna di rafforzamento della squadra di Allegri l’argomento principale di discussione sotto l’ombrellone ma anche sui social. Perché dopo gli innesti di Pogba e Di Maria adesso non solo i supporters ma anche Massimiliano Allegri attendono altri volti nuovi. Elementi che serviranno alla Juventus a fargli compiere un altro salto di qualità.

L’obiettivo della società è quello di tornare a vincere al più presto, dopo che l’ultima stagione si è conclusa senza nemmeno la conquista di un trofeo. Per farlo, viste anche le partenze che si sono registrate nell’ultimo periodo, ci sarà bisogno di tanti nuovi acquisti. Alcuni sono già arrivati, altri lo faranno nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, game over Zaniolo: blitz per Scamacca

Secondo quanto riferito da Paolo Paganini, infatti, la Juventus starebbe meditando di abbandonare la pista Zaniolo, per tuffarsi su Gianluca Scamacca, obiettivo concreto sia del West Ham, sia del Psg. Una notizia che – se confermata – avrebbe del clamoroso, e potrebbe rimescolare clamorosamente le carte in tavola. Si tratta comunque di un’operazione difficile, dal momento che il Sassuolo chiede per il suo gioiello non meno di 50 milioni di euro.