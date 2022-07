Calciomercato, affare del secolo ed effetto domino de Ligt: conferma UFFICIALE

Calciomercato, il cannoniere è pronto a trasferirsi: l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. E ora cosa succede con l’olandese?

L’entusiasmo dei media catalani è alle stelle. Manca poco all’ufficialità ma il Barcellona sta per concretizzare quello che sarebbe inevitabilmente uno degli affari più rilevanti dell’estate. Robert Lewandowski, che già qualche mese fa aveva espresso la volontà di mettere un punto alla sua lunga e felice storia d’amore con il Bayern Monaco, a breve diventerà un calciatore blaugrana. Questo il “colpo di teatro” che aveva promesso il presidente Joan Laporta, pur costretto a destreggiarsi in una situazione finanziaria tutt’altro che florida. Il Barcellona si assicura così uno dei cannonieri più implacabili d’Europa, che sta per compiere 34 anni ma ha ancora voglia di mettersi alla prova in un altro contesto.

Quarantacinque milioni di euro la cifra che il club catalano verserà nelle casse del Bayern, già all’opera per cercare un sostituto del polacco. Impensabile, infatti, che Sadio Mané, arrivato dal Liverpool a giugno, possa ricoprire il ruolo di prima punta per un intero campionato. Una situazione che potrebbe “sconvolgere” i progetti a breve termine della società bavarese, che adesso rischia di dover accantonare la trattativa per de Ligt.

Calciomercato, adesso il Bayern potrebbe “posticipare” l’acquisto del difensore bianconero

Con un centravanti da arruolare nel più breve tempo possibile – perso Haaland, secondo la Gazzetta dello Sport tornerà d’attualità il nome di Harry Kane – il Bayern potrebbe posticipare l’atteso rilancio per il difensore olandese della Juventus. Che fino a pochi giorni fa sembrava a un passo dall’approdo nel capoluogo bavarese. Il direttore Hasan Salihamidzic non ha fretta, insomma. E i bianconeri a questo punto potrebbero riprendere il discorso rinnovo con la procuratrice di de Ligt, Rafaela Pimenta. Nel frattempo arrivano conferme ufficiali sulla cessione di Lewandowski in Catalogna: “Abbiamo un accordo verbale col Barcellona per la cessione di Lewandowski. I blaugrana ci hanno fatto un’offerta assolutamente ragionevole e in attacco abbiamo appena acquistato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané”, ha appena detto l’ad del Bayern Oliver Kahn.