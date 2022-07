Calciomercato Juventus, non solo Bremer: 60 milioni per il doppio “muro”

By

Calciomercato Juventus, Bremer e non solo. Cherubini fa sul serio, ecco il piano per non rimpiangere l’ormai bavarese de Ligt.

Il difensore olandese è quasi un ex Juventus e andrà a completare il puzzle del Bayern Monaco, dimostrando, come sostengono molti addetti ai lavori, il proprio valore anche nel terzo campionato di cui sarà protagonista.

Il suo passaggio in Baviera si concretizzerà sulla base di un’offerta inferiore ai 100 milioni di euro ma comunque attestantesi sugli 80 milioni, in grado di garantire a Cherubini ed Agnelli una felice base economica da investire poi nelle prossime settimane al fine di garantire buona compagnia a Pogba, Di Maria e tutti gli altri elementi bianconeri sui quali Allegri intende contare per quello che dovrà essere il campionato del grande riscatto.

Calciomercato Juventus, Cherubini pigliatutto: Bremer e Milenkovic!

Quest’ultimo, almeno sul fronte del mercato, sembra essersi già attualizzato, complice le diverse ingerenze della Juventus nei piani dell’Inter, protagonista dei due scacchi bianconeri più importanti della passata stagione.

La ripicca piemontese potrebbe interessare proprio gli acquisti di questo calciomercato, come ci viene restituito dalle diverse voci sul sorpasso bianconero rispetto all’Inter per Bremer.

Come riporta Tuttomercatoweb, però, la beffa di Marotta potrebbe essere doppia. Sul fronte Gleison, l’Inter è ferma su un’offerta di circa 35 milioni di euro più il cartellino del giovane Casadei, ben altra cosa rispetto ai 45 milioni che sembrerebbero poter giungere dall’altra sponda del Po.

A ciò si aggiungano anche le voci sul difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, valutato 15 milioni di euro e seguito anch’egli da Marotta e Cherubini. Entrambi lo considerano un profilo ideale per rimpolpare le retrovie, indipendentemente dall’arrivo di Bremer o la cessione di Skriniar. Tutt’altro che da escludersi un possibile affondo della Vecchia Signora.