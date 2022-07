Calciomercato Juventus, via in due per puntare a Paredes

Il calciomercato della Juventus è tutt’altro che concluso, il club continua a cercare rinforzi per la squadra di mister Allegri.

Finora sono stati messi a segno tre grandi colpi, uno per reparto. Vale a dire Bremer, Pogba e Di Maria. Con la loro qualità dovranno spingere la Juve verso la conquista dello scudetto. Ma nel corso delle prossime settimane è lecito attendersi ancora qualche mossa da parte della dirigenza, sempre al lavoro anche sul fronte delle uscite.

Per mettere a segno altri colpi è indispensabile guardare anche al bilancio e al monte ingaggi. La società lo sa bene e sta cercando di piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani di mister Allegri. Anche se in alcuni casi non è affatto semplice.

Calciomercato Juventus, decisivo l’addio di Ramsey per puntare a Paredes

Come spiega la Gazzetta dello Sport, per far sì che possa arrivare un nuovo giocatore a centrocampo c’è bisogno prima che la Juventus riesca a recuperare delle risorse. E la prima missione continua ad essere quella di arrivare ad un accordo con Ramsey per la risoluzione del suo contratto. Il gallese continua a rimanere ai margini della squadra, tant’è che non è stato nemmeno convocato per la tournèe in Usa. Si cerca un punto d’incontro sulla buonuscita per far sì che possa essere risparmiato parte del suo pesante ingaggio. Anche un altro giocatore è indiziato a partire ed è Arthur. L’Arsenal continua a monitorare la situazione del brasiliano e lo vorrebbe in prestito con obbligo di riscatto alla fine della stagione. Fase d’attesa, dunque, per la Juve per quanto riguarda gli acquisti. Soltanto dopo aver risolto queste situazioni potrà concentrarsi su un nuovo arrivo, con Paredes che rimane la prima scelta.