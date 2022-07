Calciomercato Juventus, Zaniolo “ribaltato”: scenario clamoroso

Calciomercato Juventus, il mistero Zaniolo potrebbe essere giunto al suo definitivo epilogo. Ecco quanto riferito da Radio Radio.

L’approdo di Zaniolo alla Juventus, ipotesi che fino a qualche giorno fa sembrava ad un passo dal concretizzarsi, è in realtà molto più difficile di quello che possa sembrare.

Al centro di molte voci di mercato da diversi mesi, l’esterno giallorosso ha fornito segnali incoraggianti nel ritiro pre-campionato in Portogallo, presentandosi tirato a lucido e desideroso di fornire il suo contributo per la causa giallorossa sin dalle prime sgambate. Mediaticamente parlando, Zaniolo è uno dei profili più chiacchierati del momento, ma fino ad ora la Roma non ha ricevuto offerte concrete. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, il “bimbo d’oro” è valutato circa 50 milioni di euro, con i giallorossi che non hanno alcuna intenzione di fare sconti. Nei giorni scorsi, la Juve ha provato a tastare il terreno tentando di proporre qualche contropartita tecnica, ipotesi respinta da Pinto, che intende solo monetizzare dalla cessione di uno dei gioielli più fulgidi della rosa di Mou.

Calciomercato, Juventus-Zaniolo: il Tottenham sullo sfondo e il rapporto con Mou

In realtà anche il Tottenham ha cercato di inserirsi, rendendosi protagonista di sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. Come riferito da Ilario Di Giovambattista, però, il futuro di Zaniolo può essere ancora in giallorosso. Né con gli Spurs, né con la Juventus ci sono trattative concrete. Anche il rapporto con Mourinho è diametralmente cambiato: lo Special One ha recepito i segnali lanciati dal ragazzo, e lo sta spronando a dare tutto. Insomma, salvo clamorosi colpi di scena ed offerte improvvise, Nicolò Zaniolo potrebbe dunque cominciare il prossimo campionato con ancora la maglia giallorossa cucita sul petto.