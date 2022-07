Calciomercato Juventus, dietrofront Firmino: il semaforo è “Reds”

Calciomercato Juventus, il futuro di Roberto Firmino sta tenendo banco, agitando queste torride ore di contrattazioni: cosa sta succedendo.

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha rilanciato in prima pagina l’interessamento della Juventus per Roberto Firmino: legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2023, l’attaccante brasiliano avrebbe scavalcato Alvaro Morata nel posto da destinare ad un vice Vlahovic atipico.

In realtà, l’indiscrezione secondo cui i bianconeri avrebbe già messo sul piatto circa 19 milioni di sterline (poco più dei 22 milioni di euro), è stata smentita su più fronti. Secondo goal.com, ad esempio, sebbene nell’ultima stagione l’ex Hoffenheim sia stato chiuso da una concorrenza che soprattutto dopo il mercato di gennaio, in concomitanza dell’acquisto di Luis Diaz, è divenuta sempre più agguerrita, il brasiliano non ha alcuna intenzione di cambiare aria.

Calciomercato, Juventus-Firmino: cosa c’è di vero

Quello di Firmino è un profilo che piace e non poco alla Juve, che lo sta valutando molto attentamente. Tuttavia, la volontà del Liverpool è quella di continuare a puntare ancora su di lui; ragion per cui, al di là di qualche timido sondaggio esplorativo allo scopo di tastare il terreno, una vera e propria trattativa non è partita. In quest’ottica, il profilo di Alvaro Morata continua ad essere accostato in chiave Juve: lo spagnolo, però, non è l’unico attaccante seguito dalla “Vecchia Signora”, che avrebbe riallacciato i contatti anche per Martial e Werner, in un primo momento messi in “naftalina”. Insomma, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà Firmino il prossimo attaccante della Juventus: ma chiaramente, mai dire mai…