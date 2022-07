Calciomercato, Juventus-Zaniolo pista elettrica: Momblano sgancia la “bomba”

Calciomercato Juventus, la rivelazione di Luca Momblano sul futuro di Nicolò Zaniolo: nuovo colpo di scena.

Juventus-Zaniolo è un binomio solo apparentemente “tiepido”: la pista che porta al gioiello della Roma potrebbe scaldarsi da un momento all’altro, a maggior ragione dopo gli ultimi sussulti in casa bianconera, che impongono serie valutazioni in sede di calciomercato.

Per adesso la “Vecchia Signora” si è limitata a dei sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore, con il quale avrebbe già da tempo raggiunto un accordo di massima sulla base di un contratto quinquennale a circa 4 milioni di euro più bonus a stagione. La concorrenza del Tottenham non è da trascurare, ma stando a quanto riferito da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma importante della Juventus per Zaniolo. Ecco quanto dichiarato da Momblano sulla situazione Zaniolo: “Il meno agitato di tutti per la situazione Pogba è proprio Max Allegri. Devo dire che oggi ho registrato un lavoro di fiamma importante della Juventus per Zaniolo: bisogna capire in che modo questo possa legarsi al discorso Pogba. Da ieri la mi risulta che la Juve abbia messo tra le 2-3 opzioni anche Zaniolo.”

Pista da monitorare con estrema attenzione dunque: ricordiamo che la Roma al momento continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, e non è intenzionata ad accettare l’inserimento di contropartite tecniche che limitino l’esborso del cartellino.