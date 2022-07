Juventus, Pogba “detta” il mercato: Milinkovic e un “ribelle” nel mirino

Calciomercato Juventus, se dovesse essere confermato lo stop lungo di Paul Pogba, occhio alla doppia pista in Serie A.

Come un fulmine a ciel sereno, l’infortunio accorso a Paul Pogba si è abbattuto sulla Juventus, ridisegnandone piani e strategie anche sul mercato. Il centrocampista francese nei prossimi giorni si sottoporrà ad una visita specialistica per capire effettivamente l’entità del guaio al menisco: un intervento invasivo pregiudicherebbe addirittura la partecipazione del “Polpo” ai prossimi Mondiali, rinviandone il debutto dopo il ritorno alla Juve nel 2023.

Timore che in tanti stanno cercando di esorcizzare, ma che chiaramente non può non essere valutata come ipotesi credibile. Ecco perché Cherubini, oltre a monitorare la situazione legata a Leandro Paredes, potrebbe ritornare su due profili attenzioni da tempo dalla “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic o Fabian Ruiz: Cherubini sfoglia la margherita

L’edizione odierna di Tuttosport, ad esempio, si concentra sull’eventuale assalto bianconero a Sergej Milinkovic Savic, oggetto del desiderio anche del Manchester United. La Lazio non è sempre bottega cara, e la sensazione è che servirà un’offerta da almeno 60 milioni di euro per cominciare a sedersi al tavolo delle contrattazioni con Claudio Lotito, e non è detto che siano sufficienti. Trattativa complicata anche quella (potenziale) per Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2023, e non ha fatto nulla per nascondere il suo desiderio di cambiare aria. I rumours dalla Spagna, però, in questo momento suonano con minore intensità, anche perché Aurelio De Laurentiis continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per il proprio gioiello, ad un anno dalla scadenza. La storica rivalità Juve-Napoli, del resto, non agevola le trattative.