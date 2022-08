Calciomercato Juventus, sembra già sfumato il nuovo obiettivo dei bianconeri per sistemare l’attacco. No a 5 milioni d’ingaggio.

Non se la sente, a quanto pare, di “tradire” quel popolo con cui ha vissuto quasi in simbiosi negli ultimi nove anni. Al punto da dare a suo figlio, venuto alla luce qualche mese fa, uno dei nomi partenopei per antonomasia: Ciro. Che è poi anche il suo di soprannome, nonostante all’anagrafe si chiami Dries. Stiamo parlando di Mertens, il 35enne nazionale belga che non ha rinnovato con il Napoli e nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus.

Un’idea che alla Continassa è balenata da qualche giorno, nell’ambito di quella ricerca, ormai diventata spasmodica, di un attaccante che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic. E che sia in grado di svariare un po’ su tutto il fronte, dunque anche ad avere compiti da esterno. Un ruolo che Massimiliano Allegri avrebbe nuovamente affidato ad Alvaro Morata, se l’attaccante spagnolo fosse stato riscattato dall’Atletico Madrid. Ma i Colchoneros non vogliono sentir parlare di ulteriori prestiti e la trattativa per il madrileno sembra sempre più in salita: Morata, per adesso, non si muove dalla capitale iberica.

Calciomercato Juventus, tramonta l’ipotesi Mertens

Perché non approfittare dell’occasione Mertens, si saranno chiesti allora i dirigenti bianconeri. Una soluzione rischiosa ma al tempo stesso intrigante: il giocatore non è più un ragazzino, ma conosce benissimo la Serie A, nell’ultima stagione ha chiuso di nuovo in doppia cifra e non pretende certo di fare il titolare. L’offerta, poi, era di quelle importanti: si parlava di un contratto di circa 5 milioni di euro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tuttavia, dall’entourage dell’attaccante belga sono arrivati segnali poco incoraggianti. Sulla falsariga del suo ex compagno Koulibaly, che qualche settimana fa ha rifiutato le avances della Signora e si è accasato al Chelsea, anche Mertens ha chiuso ogni spiraglio all’ipotesi di trasferirsi a Torino.