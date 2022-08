Calciomercato Juventus, il ribaltone tanto atteso: ha detto sì

By

Calciomercato Juventus, il giocatore avrebbe comunicato la sua volontà di scegliere la nuova squadra in Serie A.

Stando alle ultime indiscrezioni, il futuro del difensore centrale Daniele Rugani sarebbe in Serie A. Il giocatore, come scrive ‘Repubblica’ non sarebbe così convinto della destinazione estera.

Rugani è pronto alla nuova avventura ma vuole rimanere in Italia, in Serie A. Il giocatore infatti aprirebbe all’ipotesi Sampdoria. I doriani offrirebbero al difensore italiano un contratto da 3 milioni di euro e un posto importante in squadra.

Calciomercato Juventus, Rugani rimane in Serie A

La Sampdoria c’è e il giocatore potrebbe dire sì al passaggio nella squadra ligure. Ma la Doria dovrà innanzitutto cedere Murillo prima di acquistare un altro difensore.

In caso di partenza di Murillo allora si potrebbe poi chiudere l’operazione Rugani. Sono quindi momenti molti caldi per la trattativa che potrebbe essere decisa già nei prossimi giorni.