Calciomercato Juventus, Michel a TVPLAY | “Bisognerà aspettare”

E’ una sessione di calciomercato molto intensa quella che coinvolge la Juventus, chiamata a sforzi importanti in questo mese di agosto.

Il campionato è ormai alle porte ma per chiudere i trasferimenti ci sarà ancora tempo. Dopo aver ingaggiato Bremer, Pogba e Di Maria adesso bisogna concentrarsi su altri obiettivi. Allegri attende ancora un rinforzo per reparto e la dirigenza ora si sta focalizzando su Filip Kostic, numero dieci dell’Eintracht Francoforte, per il quale è stata superata la concorrenza del West Ham.

Ieri sera c’era molta curiosità per vedere se Kostic sarebbe stato in campo contro il Bayern Monaco nella prima giornata della Bundesliga. Il calciatore è stato impiegato dall’inizio e questo probabilmente significa che la chiusura della trattativa non è così vicina. E conferme in tal senso arrivano anche dalla Germania.

Calciomercato Juventus, Michel: “Kostic? Non è una questione di 2-3 giorni”

Le parole di Christopher Michel, giornalista di Sport1, a Calciomercato.it in onda su TvPlay sembrano rivelare ottimismo riguardo un possibile approdo del calciatore a Torino. “Futuro in bianconero? Il sogno di Kostic è giocare e vincere con la Juve, ma non è una questione di 2-3 giorni, bisognerà aspettare per questa trattativa. In questi anni il problema per lui è stato il prezzo, l’Eintracht ha sempre chiesto molto (circa 30 milioni, ndr). Lui ha avuto diverse offerte. È un calciatore molto importante per una squadra come l’Eintracht, ma non so se lo sarebbe anche per una big come la Juventus” ha detto. Nei prossimi giorni la dirigenza juventina proverà ad accelerare per chiudere l’affare e mettere l’esterno a disposizione di Massimiliano Allegri.