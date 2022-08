Calciomercato, la rivelazione: “Tutto fatto, la decisione spetta alla Juventus”

Ancora voci e rumors che coinvolgono il calciomercato della Juventus in questa sessione estiva che si sta scaldando sempre di più.

Con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato di serie A tutte le squadre si stanno dando da fare affinchè possano arrivare i giocatori richiesti dall’allenatore. Anche in casa Juventus si lavora sodo ormai da mesi per far si che Allegri possa puntare sulle pedine necessarie per poter lottare per lo scudetto. Avanti tutta dunque sui nuovi obiettivi, alla Juventus mancano ancora almeno tre tasselli.

In attacco c’è assolutamente bisogno di volti nuovi, alla fine della stagione passata sono andati via Dybala e Morata e il solo arrivo di Di Maria non può assolutamente bastare per affrontare una stagione con tanti impegni.

Calciomercato Juventus, Tancredi Palmeri: “Accordo di massima con Barcellona e Depay

Il giornalista Tancredi Palmeri ha rivelato su Twitter come la Juventus non sia solo vicina a Kostic ma anche a Memphis Depay. “Sta tutto alla Juve se chiudere o meno l’affare. C’è l’intesa di massimo su quanto dovrà ricevere Depay, ci sarebbe una intesa di massima con il Barcellona, che deve cedere per liberarsi di ingaggi pesanti. La Juve non è certa ancora di fare questo colpo o no. Non è alternativo a Kostic, se i bianconeri vorranno chiudere Depay gli basterebbe dire ok” sono le sue parole.

BOOM! Non solo Kostic: Juventus vicinissima a Depay! Cosa manca ancora, tutti i dettagli: pic.twitter.com/SeiDa19IsJ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 5, 2022

L’impressione comunque è che la Juventus voglia ancora temporeggiare per capire se c’è uno spiraglio per arrivare ad Alvaro Morata, in ogni caso il calciatore preferito da Allegri per completare il reparto offensivo.