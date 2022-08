Calciomercato Juventus, colloquio con Pjanic: decisione definitiva

By

Calciomercato Juventus, è arrivata la decisione definitiva dopo il colloquio con Pjanic.

Sono giorni molto particolari in casa bianconera, caratterizzati dalla ricerca degli ultimi elementi che possano definitivamente migliorare la squadra reduce dall’infelice stagione dello scorso anno e consegnare ad Allegri uno scacchiere che si distingua per un campionato più entusiasmante.

Le buone intenzioni ci sono tutte, come emerge anche dalle diverse operazioni fin qui concretizzate dalla dirigenza e che lasciano intendere come in quel di Torino ci sia tutta la volontà di tornare nuovamente a lottare con maggiore vigore e con l’etichetta di essere la squadra favorita o, comunque, annoverabile tra quelle maggiormente temibili.

Calciomercato Juventus, colloquio con Pjanic e decisione presa

In attesa di comprendere se Bremer, Di Maria e Pogba basteranno, spuntano importanti aggiornamenti legati alla regione centrale di campo, vivente in queste settimane un singolare momento. Dopo l’arrivo del francese, infatti, la piazza credeva che bastasse il suo ritorno per ovviare alle defezioni della regione mediana.

Quest’ultima necessiterà però di altri interventi, alla luce dell’infortunio dell’ex Manchester United. Su tale fronte, riportiamo gli ultimi aggiornamenti di As.com, a detta dei quali, il possibile secondo ritorno dell’estate è assolutamente da scartarsi.

Miralem Pjanic ha infatti parlato con Xavi che ha deciso di puntare nuovamente su di lui. L’ex Roma e Juventus si è convinto anche ad accettare una riduzione dello stipendio legata ai bonus e a restare al Barcellona.